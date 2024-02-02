Люди рятуються у фонтанах і річках, в країні оголошено червоний рівень небезпеки.

Аргентинці масово шукають тінь і намагаються освіжитися у фонтанах через пекельну спеку, яка охопила країну. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, температура в Аргентині підвищується до нестерпних +40 градусів.

"Все тане, все тане. Усередині країни справи йдуть складніше. Тут, принаймні, є річка і трохи повітря. Там - це пекло",- сказав агентству житель Буенос-Айреса.

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В Аргентині проживає близько 45 мільйонів людей, вона є важливим виробником сої, кукурудзи та пшениці.

Сотні людей збираються біля річок і обливаються водою, щоб впоратися зі спекою, оскільки по всій країні оголошено червоний рівень небезпеки через високі температури.

"Навіть кондиціонера недостатньо. Тепло поширюється з даху по будинку, там просто неможливо залишатися. Тому найкраще втекти і пошукати таке місце біля річки, щоб добре провести час з сім'єю", - кажуть місцеві жителі.

Екстремальний спека в Австралії

Наприкінці січня нестерпна спека охопила і Австралію. Температура в деяких районах країни піднімалася до + 42°...+47°. Така погода посилює ризик нових масштабних лісових пожеж, як були у 2019-2020 роках. Тоді для Австралії було так зване "чорно літо", коли лісові пожежі забрали життя 33 людей, 3 мільярдів тварин і трильйонів безхребетних.

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