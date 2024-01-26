Метеорологи кажуть, що це прямий наслідок глобального потепління.

В Іспанії триває аномально тепла зима. Після грудневої спеки січневі температури дещо знизилися, але все одно лишаються вражаюче високими.

Як пише Independent, через надто теплу погоду серед іспанців та туристів панує майже літнє відчуття. В багатьох прибережних районах люди ходять на пляжі, щоб засмагати та купатися в морі.

Метеорологічне агентство Іспанії (AEMET) заявило, що високі температури в південній Європі спричинені антициклоном, який переносить гарячу повітряну масу з Африки. Відсутність хмарного покриву також призвела до підвищення температури.

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Тільки минулого тижня Іспанія та інші частини Європи постраждали від надзвичайно холодної погоди та злив, які, у свою чергу, супроводжувалися морозами та снігопадом у багатьох частинах Іспанії. А вже цього тижня у багатьох містах температура досягла рекордних за понад 20 років позначок для цієї пори року.

Так, за словами речника AEMET Марселіно Нуньєса, цього четверга у невеличкому містечку Челва (трохи на захід від Валенсії) була зареєстрована максимальна за весь тиждень температура – 29,6 градусів Цельсія.

Як свідчать метеорологічні мапи, зараз середня температура в Іспанії коливається від 10-15 градусів в північних та гірських районах до 18-23 градусів у рівнинних районах решти території країни.

Це в середньому на 5-10 градусів вище за норму, кажуть іспанські метеорологи. Нуньєс сказав, що неможливо пояснити нинішню високу температуру кліматичною кризою без проведення досліджень, але вони слідують тенденції дедалі частіших періодів надзвичайно високих температур, які експерти пов’язують зі зміною клімату.

"Очевидним є те, що кліматичні оцінки, довгострокові кліматичні прогнози за останні 20 років свідчать про те, що ці явища відбуватимуться все частіше, і ми бачимо це потроху", — сказав він.

Кліматичні рекорди останнього часу

Як писав УНІАН, 2023 рік був найспекотнішим за всю історію наукових спостережень. Він випереджає попередніх рекордсменів з величезним відривом. Глобальна температура в минулому році була в середньому на 1,35°С вищою, ніж в доіндустріальну епоху.

Також ми розповідали, що наприкінці грудня Україну накрила хвиля рекордного тепла. 20 грудня у Києві максимальна температура повітря перевищила на 1,5°С рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С. Але найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою +15,2°С.

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