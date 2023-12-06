У деяких областях температура опуститься до -14 градусів за Цельсієм.

У четвер, 7 грудня, українцям варто готуватися до морозного дня. Втім, опади будуть лише в низці областей.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, завтра в Україні буде морозно. Найближчої ночі очікується -3...-9, на півночі місцями -10...-14 градусів. Протягом дня -1...-4 градуси.

Вітер південно-східний, поривчастий. Сніг ймовірний на заході, на півдні з дощем. На решті території - без опадів.

Відео дня

У Києві завтра без опадів, вітряно, морозно. Вночі -5...-8, вдень -1...-3 градуси.

Погода в Україні

Раніше експерт з погоди Наталка Діденко 6 грудня поділилася, що в нашу державу мчить циклон з Туреччини. За її словами, через цей циклон в частині регіонів української держави очікується сніг.

3 грудня Діденко писала, що на початку цього тижні погоду в Україні визначатиме антициклон під назвою Dunja. Синоптик зазначала, що очікується похолодання, а опади малоймовірні.

Вас також можуть зацікавити новини: