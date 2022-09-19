На щастя, обійшлося без травмованих.

На Хмельниччині негода наробила лиха. Потужний вітер валив дерева та обривав дроти.

Про це повідомляє ДСНС України у Хмельницькій області.

Як повідомляється, рятувальники області здійснили більше десятка екстрених виїздів

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"Внаслідок погіршених погодних умов було повалено дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди падали й на автомобілі та домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, найбільше дісталося Хмельницькому та Кам’янець-Подільському районам області. На щастя, травмованих та загиблих немає. Як зазначається, бригади електриків вже працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомляв Погода УНІАН, вчора Україною прокотилася негода. Зокрема, через погіршення погоди на Сумщині загинула одна людина, ще вісім отримали травми. У місті Буринь десятки приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка.

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