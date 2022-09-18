Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді, рятувальники дістають людей з-під завалів.

Через негоду на Сумщині близько 20 приватних будинків лишилися без даху, є постраждалі.

Про це своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Наслідки непогоди в Бурині станом на 18:50. Близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів", - зазначив він. Відео дня

За словами Живицького, наразі відомо про чотирьох людей, які отримали легкі тілесні ушкодження, та про одну жінку, яку госпіталізовано до лікарні.

"Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні", - уточнив голова ОВА.

Він додав, що на місці працюють аварійні бригади енергетиків.

"Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів", - уточнив Живицький.

Крім того, як повідомляє "Укрзалізниця", внаслідок негоди на Сумщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, затримуються кілька потягів.

"Через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на ділянці Конотоп - Ворожба. Наші енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди: №780 Київ — Суми, №6305 Ворожба — Конотоп", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що можливі затримки у русі потягів, які ще мають відправитися сьогодні у рейс: №805 Харків — Конотоп, №6306 Бахмач — Ворожба.

В "УЗ" закликали громадян стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

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