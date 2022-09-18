Через негоду на Сумщині близько 20 приватних будинків лишилися без даху, є постраждалі.
Про це своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Наслідки непогоди в Бурині станом на 18:50. Близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів", - зазначив він.Відео дня
За словами Живицького, наразі відомо про чотирьох людей, які отримали легкі тілесні ушкодження, та про одну жінку, яку госпіталізовано до лікарні.
"Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні", - уточнив голова ОВА.
Він додав, що на місці працюють аварійні бригади енергетиків.
"Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків. Самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів", - уточнив Живицький.
Крім того, як повідомляє "Укрзалізниця", внаслідок негоди на Сумщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, затримуються кілька потягів.
"Через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на ділянці Конотоп - Ворожба. Наші енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди: №780 Київ — Суми, №6305 Ворожба — Конотоп", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що можливі затримки у русі потягів, які ще мають відправитися сьогодні у рейс: №805 Харків — Конотоп, №6306 Бахмач — Ворожба.
В "УЗ" закликали громадян стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.
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