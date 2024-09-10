У Варшаві рівень води в річці становив лише 22 см, при тому, що зазвичай він досягає 105-250 см.

Рівень найдовшої річки Польщі, Вісли, впав до рекордно низького рівня. Унаслідок цього у Варшаві оголилися піщані мілини, а річка стала настільки мілкою, що на одній з ділянок її тепер можуть вбрід перетинати тварини. Про це повідомляє Reuters.

За даними служби моніторингу зміни клімату Європейського союзу, у північній півкулі було найспекотніше літо з моменту початку ведення обліку. Це призвело до посух у багатьох районах.

Як повідомляється, у Варшаві рівень води в річці становив лише 22 см. Попередній рекордно низький рівень становив 26 см у 2015 році. Глибина річки у Варшаві зазвичай сягає 105-250 см.

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"Не було опадів, були високі температури, що означає високе випаровування, але водночас теплі зими. Це означало відсутність відлиги, тому не було відновлення ресурсів, поверхневих і ґрунтових вод", - пояснили в Польському інституті метеорології та водного господарства.

Місцеві репортери навіть зняли на відео лося, який зміг перейти з одного берега на інший приблизно за 60 км від Варшави.

Повені у В'єтнамі поглинули будинки, мости та поля

Поки Польща потерпає від посухи, В'єтнам бореться з тайфуном "Яги". Потужний вітер і проливні дощі призвели до зсувів і повеней на півночі країни. Стихія вже забрала життя 65 осіб, а ще 39 мешканців зникли безвісти. Кілька річок піднялися до тривожних рівнів, через що села і житлові райони виявилися затопленими. Повені вже знищили майже 7% рисових полів на півночі В'єтнаму.

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