Через негоду скасовано десятки поїздів та автобусів.

Лід і сніг паралізували рух транспорту в сусідній Польщі, а також в Чехії. Рух ускладнено як по автомобільних дорогах й залізниці, так і на тротуарах.

Як повідомляє IDNES, у Празі обмежено авобусне сполучення, деякі поїзди скасовано. Метеорологи ж продовжують попереджати про продовження негоди.

У рятувальників у Варшаві та околицях польської столиці також повно роботи. Там дороги стали непрохідними після крижаного дощу. Місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого в результаті ожеледиці. 38-річний чоловік помер після того, як впав та вдарився головою об тротуар.

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За даними RMF24, жодна машина швидкої допомоги у Варшаві та її околицях не простоювала. Сьогодні близько 80% всіх викликів - виклики на травми, пов'язані з ожеледицею.

21 грудня в Україні також очікується ожеледиця на дорогах. Про небезпеку попередила синоптик Наталія Діденко. За її словами, слизько буде і на дорогах Києва. Вона також додала, що завтра в Україні очікується ослаблення вітру З сильного до помірного і навіть невеликого.

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