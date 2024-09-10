На країну обрушився найсильніший цього року тайфун.

Повені затопили В'єтнам, а кількість жертв тайфуну "Яги" перевалила за 60. Про це повідомляє Reuters.

Тайфун "Яги", найпотужніший шторм, що обрушився на Азію цього року, продовжує забирати життя. Очікується, що сильні повені затоплять північ В'єтнаму, включно зі столицею Ханой.

Зсуви ґрунту і повені, спричинені тайфуном, уже забрали життя 65 осіб, а ще 39 жителів зникли безвісти.

Більшість людей загинули внаслідок зсувів і раптових повеней. 752 людини дістали поранення.

Спочатку тайфун обрушився з сильними дощами на північно-східне узбережжя В'єтнаму, спустошивши більшу частину промислових і житлових районів. Раніше він наробив лиха на Філіппінах і південнокитайському острові Хайнань.

Кілька річок на півночі В'єтнаму піднялися до тривожних рівнів, через що села і житлові райони виявилися затопленими.

У понеділок 30-річний міст через Червону річку в північній провінції Фу Тхо звалився, внаслідок чого вісім осіб зникли безвісти.

Використовуючи громадські гучномовці, які зазвичай використовувалися для трансляції комуністичної пропаганди в минулому, чиновники попереджають жителів про необхідність бути готовими до евакуації.

Повені також затопили 148 600 гектарів або майже 7% рисових полів на півночі В'єтнаму, а також пошкодили близько 50 000 будинків.

Наприкінці серпня тайфун "Шаньшань" затопив більшу частину Японії. Транспортне сполучення в країні зупинили, також на великих заводах зупинилося виробництво.

Унаслідок негоди загинули кілька людей. Пориви вітру були настільки сильні, що перевертали вантажівки, які рухалися.

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