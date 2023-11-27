Місто потерпає від негоди.

В Одесі через сильний вітер на котельні великої потужності сталася серйозна аварія - впала труба заввишки понад 100 метрів.

Спочатку відповідні знімки з'явлися в мережі, згодом цю інформацію підтвердили у міській раді. "Ми зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", - повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

У міськраді ввечері повідомляли, що через негоду та проблеми з електропостачанням в різних районах міста виникли перебої із водою. Вони пояснили це тим, що через стрибки напруги та відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин.

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Переважну більшість насосних станцій перевели на роботу від генераторів, однак значна потужність та технологічні умови роботи деяких з них не дають можливості використання на них джерел автономного живлення.

Негода в Одесі: що відомо

Вчора вдень Одещину накрив снігопад. На автомобільних дорогах Одеса-Рені та Одеса-Южне перекрили рух, також ввели обмеження в русі для великовантажних автівок на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

Повідомлялося про численні аварії на дорогах. Пізніше в поліції повідомили, що отримали понад півсотні повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Через погіршення погодних умов Молдова вирішила припинити пропускати транспортні засоби на свою територію в пунктах пропуску "Маяки - Паланка - Удобне", "Старокозаче - Тудора".

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