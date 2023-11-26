На трасах застрягли міжнародні автобуси з Бухареста та Варни, пасажирів та водіїв евакували.

На Одещині через негоду застрягають у снігових наметах автобуси з пасажирами та падають дерева, заняття у школах будуть онлайн.

Як повідомляє прес-служба регіонального главку Нацполіції, погодні умови на Одещині погіршуються. У зв’язку зі снігом, налипанням мокрого снігу, ожеледицею, недостатньою видимістю, сильними поривами вітру рух на автошляхах ускладнений. На всіх складних ділянках працюють правоохоронці й надають допомогу водіям та пасажирам, яких негода застала в дорозі.

Зокрема, до поліції надійшло понад півсотні повідомлень про ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

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Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія (Болгарія) у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет.

"Дев’ятнадцятеро пасажирів і два водії не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті в одну із місцевих шкіл, де їм надається прихисток та допомога", - розповіли поліцейські.

Також застряг на узбіччі біля села Новосільське автобус сполученням Бухарест – Одеса з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей. Співробітники поліції та ДСНС евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

У поліції нагадали, що рух трасою сполученням Київ – Одеса обмежено, а міжнародною трасою Одеса – Рені перекрито повністю. Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

У мерії Одеси розповіли, що через очікування погіршення погодних умов 27 листопада місцеві школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Водночас дитячі садочки працюватимуть. Одеситам рекомендують залишити дітей вдома за наявності такої можливості.

Станом на 14.30, у місті негодою повалено 39 дерев.

"Штормова погода не вщухає! Не виходьте без необхідності на вулицю", - наголошують у мерії.

Негода на Одещині

На Одещині 26 листопада значно погіршилася погода, регіон активно засипає снігом, на дорогах - ожеледиця. Через це обмежено рух на дорогах, рух міжнародною трасою Одеса-Рені перекрито для усіх видів транспорту. Без електрики залишилися понад сто населених пунктів, в Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги тощо. Прогнозують хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь. Очікується сильний вітер - 25-30 м/с.

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