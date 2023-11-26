Через негоду без світла залишаються 116 населених пунктів.

Погода в Одесі та області сьогодні, 26 листопада погіршилася. Регіон активно засипає снігом, а на дорогах утворилася ожеледиця.

Служба відновлення розвитку інфраструктури в Одеській області у Facebook попередила про перекриття руху для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення Одеса-Рені та Одеса-Южне на 12 годин.

Згодом стало відомо, що трасою Одеса-Рені перекрито для усіх видів транспорту. Додатково ввели обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

У міськраді Одеси повідомили про ожеледицю на Київському та Тираспольському шосе, а також та Шкодовій горі. Прогнозують хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь. Очікується сильний вітер - 25-30 м/с.

До обласного центру сніг поки не дійшов - там протягом ранку впало вже 14 дерев.

Як пише ДТЕК, станом на 10:00 через негоду без світла залишаються 116 населених пунктів Одеської області. Найбільше постраждав Ізмаїльський та Одеський регіон.

Погода в Україні

Напередодні Укргідрометцентр оголосив штормове попередження.

Згідно з прогнозом, у неділю, 26 листопада, погода в Україні зіпсується. Практично по всій країні сьогодні будуть хуртовини, снігопади, дощі, мокрий сніг і сильний вітер. Негода обійде стороною лише західні області.

Однак при цьому останній місяць 2023 року в Україні буде теплішим, ніж зазвичай.

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