Метеорологічна зима у столицю прийшла 19 листопада, на 10 днів раніше, ніж у середньому.

Метеорологи повідомили про прихід календарної зими в столицю та підбили погодні підсумки осені. Як повідомляє Укргідрометцентр, цьогорічна осінь у Києві посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року. Було зафіксовано 5 температурних рекордів і один рекорд по опадах.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що теплішими, ніж звичайно, були всі осінні місяці, особливо вересень, у якому температура перевищила норму на 3,9°С.

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Найхолодніше календарної осені 2023 року у Києві було 23 листопада (-6,8°С), а найтепліше – 24 вересня (+29,1°С)

За вересень-листопад у Києві випало 172 мм опадів, що дорівнює 115 % кліматичної норми.

"Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на 10 днів раніше за середню багаторічну дату", - зазначають в Укргідрометцентрі.

Погодні рекорди у столиці

29 листопада у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів - 17,5 мм, що на 0,4 мм перевищило попередній рекордний показник 1983 року для цього дня.

31 жовтня столиця побила температурний рекорд - повітря прогрілося до +21,7°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника, який було зафіксовано цього дня у 1926 році.

А за кілька днів до цього у Києві зафіксували рекордно сильний вітер, швидкість якого досягла 20 м/с (72 км/год).

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