Авіакомпанії скасували низку рейсів на Балі через небезпеку в повітряному просторі через вулканічний попіл.

Поблизу індонезійського курортного острова Балі зафіксовано небезпечні хмари попелу від вулкана Левотобі Лакі-лакі, що стало причиною скасування рейсів авіакомпаній Qantas, Jetstar і Virgin Australia.

Це сталося за тиждень після великого виверження, внаслідок якого загинули 10 осіб. Вулкан виверг у небо стовп попелу заввишки цілих 9 кілометрів, що робить польоти в тому регіоні небезпечними, пише BBC.

Крім того, повідомляється, що всі рейси на Балі і назад до 12:00 за австралійським східним літнім часом у четвер (04:00 за Гринвічем) скасовано. Серед інших авіакомпаній, які пішли за цим прикладом, гонконгська Cathay Pacific, індійська IndiGo і малайзійська AirAsia.

Відео дня

ЗМІ пише, що Сінгапурські авіалінії та їхній бюджетний перевізник Scoot також скасували деякі рейси, хоча на сайті сінгапурського аеропорту зазначено, що інші рейси на Балі і з Балі продовжують виконуватися. А ось генеральний менеджер міжнародного аеропорту Балі Ахмад Сяугі Шахаб повідомив, що ще у вівторок було скасовано 22 міжнародні та 12 внутрішніх рейсів, але про подробиці рейсів у середу не уточнив.

Вулканічний попіл зачепив і різні заходи в Індонезії, наприклад, джазовий фестиваль у місті Лабуан-Баджо, розташованому за 600 км від вулкана Левотаобі Лакі-Лакі. Його перенесли на наступний рік.

Інші новини про погодні проблеми у світі

Раніше УНІАН повідомляв, що в Індії та Пакистані екстремальне забруднення повітря. Для людей навіть вийти на вулицю - це вже фізичне випробування.

Крім того, через повінь в Іспанії загинули сотні людей, ті, що вціліли, просять про допомогу. Загинуло щонайменше 205 осіб...

Вас також можуть зацікавити новини: