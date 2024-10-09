У деяких випадках іноземці в Індонезії навіть можуть отримати довічні терміни.

Влада Індонезії, де розташований популярний для відпочинку острів Балі, ухвалила рішення посилити міграційне законодавство, за порушення якого туристи ризикують отримати тюремний термін до 20 років.

Зокрема, нова постанова збільшує покарання за порушення термінів перебування в Індонезії з 6-12 місяців до 10-20 років. Ба більше, іноземцям, які вчиняють серйозні порушення, наприклад, будучи підозрюваними у скоєнні кримінальних злочинів і засудженими до тюремного ув'язнення на строк понад п'ять років, може загрожувати довічне ув'язнення.

Як пише NusaBali, таке нововведення впроваджено в рамках операції "Джагратара 2024", яку проводять одночасно на всій території країни, спрямовану на посилення нагляду за іноземними громадянами. Щоб відловлювати порушників, на вулиці індонезійських міст вийдуть додатково 125 інспекторів.

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При цьому генеральний директор з імміграції міністерства юстиції та прав людини Республіки Індонезія Сілмі Карім пояснив, що цей крок має не тільки каральний, а й превентивний характер, адже такий суворий нагляд має змусити іноземців двічі подумати, перш ніж порушувати правила.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2024 року влада Індонезії запровадила новий туристичний податок для туристів.

А роком раніше на Балі вирішили заборонити туристам їздити на мотоциклах, оскільки вони провокують занадто багато ДТП.

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