Трагедія сталася на острові Пхукет.

На популярному серед туристів тайському курортному острові Пхукет стався зсув ґрунту. Під землею живцем похованими опинилися 13 осіб, серед яких двоє росіян. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, сильні дощі минулого тижня спричинили зсуви ґрунту біля Великого Будди - популярного туристичного місця на півдні країни.

Крім росіян загинули 9 робітників із М'янми, а двоє інших були тайцями. Близько 20 осіб дістали поранення, а 209 домогосподарств постраждали від зсуву ґрунту.

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За даними агентства, наразі проводиться масштабне очищення місця трагедії.

Сильні повені обрушилися на священне місто в Саудівській Аравії - що відомо

Медіна - друге за святістю місто в ісламі після Мекки - затопило. Лише за один день у місті випала річна кількість опадів, що й спричинило сильні повені.

Води на вулицях було настільки багато, що вона з легкістю забирала з собою легкові автомобілі.

Місцеві жителі в соцмережах висловили стурбованість з приводу того, що причиною повені в пустельному регіоні може бути засів хмар.

Зазначимо, що літо в Медині дуже спекотне, температура часто перевищує +40°C. Опади в Медині рідкісні, в середньому менше 60 мм на рік, а випадають переважно в зимові місяці.

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