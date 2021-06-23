Нововведення стосуватиметься лише вакцинованих від коронавірусу гостей.

Туристи зможуть в'їжджати до Таїланду без обов'язкового проходження карантину вже з 1 липня 2021 року.

Щоправда, це правило розповсюджуватиметься лише на курортний острів Пхукет та тільки для вакцинованих від коронавірусу, йдеться в сюжеті ТСН.

Чи прийматимуть в Таїланді українські сертифікати про щеплення – поки невідомо.

Зазначається, що на Пхукеті досі закриті бари, а маски вимагають носити навіть на вулицях. Втім, тайські урядовці запевняють, що хочуть відродити туризм і обіцяють повністю відкрити країну до жовтня.

Тим часом уже з 5 липня для вакцинованих відкриється Канада – за умови, що щеплення зроблене на раніше, ніж за два тижні до поїздки.

Як країни світу послаблюють карантинні обмеження для туристів

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В Грузії з 22 червня скасували обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі, в тому числі в парках і на вулиці, а з 1 липня в країні перестане діяти комендантська година.

Італія з 28 червня також скасовує вимогу про обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі, яка діяла в країні з жовтня 2020 року.

Тим часом Туреччина з 1 липня скасовує комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки і пересування в міському громадському транспорті.

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Автор: Марина Григоренко