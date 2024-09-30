Жителі багатьох міст на сході та в центральній частині України скаржаться на погану видимість і осідання пилу на поверхні.

Деякі міста України накрила пилова буря. На пилову хмару, яка висить у повітрі від ночі, скаржаться жителі Полтави, Дніпра та Харкова.

У місцевих пабліках з'являються відео, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася. На одному з відео жінка розповідає, як помила машину ввечері, а вранці автомобіль уже весь вкритий пилом.

За даними сервісу Windy, Україну накриває пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану.

Пилові бурі в Україні

Останнім часом пилові бурі в Україні почастішали. Наприклад, пилова буря спостерігалася в нашій країні наприкінці травня, коли до нас прийшла хмара пилу з Прикаспійської низовини. А у квітні Київ накрила потужна пилова буря. Вулиці столиці були вкриті хмарами з пилу.

Науковці попереджають, що пилові бурі стають частішими в Європі, а далі буде ще гірше. За даними ООН, частота та інтенсивність піщаних та пилових бур збільшуються в багатьох куточках світу. Особливо сильно страждають від цих явищ пустельні та степові зони. Наприклад, в американських Великих рівнинах кількість таких бур за останні 20 років подвоїлася. В Іраку 2022 року за два місяці було зафіксовано десять піщаних штормів.

Однак пилові бурі вже поширюються і на інші території, такі як південна Європа. ООНівська коаліція, що опікується питаннями піщаних і пилових бур, зазначила, що ці явища чинять серйозний вплив на навколишнє середовище, клімат, здоров'я, сільське господарство, засоби для існування і соціально-економічне благополуччя населення.

Вас також можуть зацікавити новини: