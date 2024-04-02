Людям рекомендують закрити вікна.

У Києві істотно погіршилася погода. Столицю накрила потужна пилова буря з Сахари.

У місцевих телеграм-каналах публікують відео негоди. На кадрах видно, що вулиці столиці вкрито хмарами з пилу. Людям рекомендують закрити вікна та обмежити час перебування на вулиці.

У мережі вже діляться відео з наслідками негоди. На деяких будинках потужний вітер зриває фасади. Водночас на вулицях повиривало багато дерев.

Зазначимо, що за даними Укргідрометцентру, 2 квітня у столиці очікувалися пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

До України прийшла пилова буря з Сахари

1 квітня до України дістався пил із Сахари. Його принесла хвиля тепла із західного Середземномор'я, пояснювали синоптики. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла.

В Укргідрометцентрі також рекомендували зачиняти вікна.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", – наголошували там.

За даними синоптиків, пил з Сахари розвіється після дощів, які пройдуть 3-4 квітня.

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