Синоптик розповіла, коли і де чекати пил в Україні.

У віторок та середу, 28 та 29 травня, до України зайде трохи пилу з Прикаспійської низовини. Про це Фактам розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

За її словами, цього разу до України прийде пил не із Сахари, а з Прикаспійської низовини.

"До речі, ніякою бурею ми це не називаємо. Пилова хмара виникла через те, що в тих краях, у Прикаспійській низовині, сталися свої локальні метеорологічні явища. Наприклад, пройшов атмосферний фронт над якимись піщаними територіями, і, відповідно, піднявся пил та пісок у верхні шари атмосфери", - пояснила Птуха. Відео дня

За її словами, до території України цей пил йтиме у верхніх потоках, що спричинить мутність атмосфери. При цьому ще 27 травня першими зустрінуть пил із Прикаспійської низовини південно-східні області України. А вже 28 та 29 травня хмара піде на центральні, північні й трохи на західні області. Найменше пилу буде на північному сході України – це Чернігівщина та Сумщина. Водночас, за словами Птухи, пил в атмосфері кардинальних змін не спричинить, спостерігатиметься лише незначна тьмяність неба.

"Але варто зазначити, що у цей час на півдні та південному заході панує поле зниженого тиску, тому завтра по півдню та заходу матимемо опади. Післязавтра дощі пройдуть у більшості регіонів України", - підкреслила синоптик.

Вона пояснила, що це будуть короткочасні дощі та окремі грози, тому вся ця запиленість інтенсивно буде вимиватися з шарів атмосфери. При цьому жодної загрози дощі з пилом не несуть.

"Синоптикиня радить тим, хто має респіраторні захворювання або чутливі очі, поберегти себе і менше перебувати на відкритому повітрі. Також варто тримати вікна в оселях зачиненими", - йдеться у повідомленні.

Пилові бурі в Україні

У квітні Київ накрила потужна пилова буря. Вулиці столиці було вкрито хмарами з пилу. Людям рекомендували закрити вікна та обмежити час перебування на вулиці.

Також за таких обставин варто не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж, щільно закривати вікна, двері, горища у будинках, а також прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

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