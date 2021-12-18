Зазначають, що землетрус відчувався від Афін до Криту.

Сьогодні на півдні Греції зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Про пошкодження або постраждалих не повідомляється.

Як пише Європейська правда з посиланням на еKathimerini, землетрус стався о 05:16 за місцевим часом у морі між півостровом Пелопоннес і островом Крит. Епіцентр підземних поштовхів був на глибині майже 58 км.

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Зазначають, що землетрус відчувався від Афін до Криту.

Це тривало "близько п’яти секунд, досить сильно навіть у підвалі будівлі", - написав один свідок у місті Ханья на Криті на дошці свідчень Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

"Через значну глибину поштовхи відчувалися на ширшій території", – сказав грецькій державній телекомпанії ERT Ефтіміос Леккас, голова грецької організації з антисейсмічного планування.

На відео показали перші хвилини після поштовхів:

Напередодні тайфун Рай, один з найпотужніших тропічних штормів на Філіппінах цього року, вдарив в південну і центральну частини країни Південно-Східної Азії. На цей час відомо про одного загиблого.

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Автор: Вікторія Гордієнко