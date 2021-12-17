На країну налетів тайфун Рай. Це вже 15 тайфун, що накрив Філіппіни цього року.

Тайфун Рай, один з найпотужніших тропічних штормів на Філіппінах цього року, вдарив в південну і центральну частини країни Південно-Східної Азії. На цей час відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє Reuters.

Тайфун, який в якийсь момент переріс в шторм вищої категорії, зруйнував лінії електропередач і зв'язку, пошкодив будинки й привів до евакуації сотень тисяч людей.

Однак тайфун ослаб, коли перетнув гори на Вісайських островах.

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Агентство зі стихійних лих Філіппін повідомило про одну смерть, пов'язану з тайфуном.

Як повідомляється, це вже 15 тайфун, що накрив Філіппіни в цьому році.

В результаті стихії були скасовані десятки рейсів, паралізована робота портів. Також Філіппіни відклали початок кампанії масової вакцинації на більшій частині території країни через шторм.

За даними метеорологічної влади, в середньому щорічно архіпелаг потерпає від близько 20 тайфунів.

Нагадаємо, щонайменше десять регіонів Іспанії зіткнулися з потужними снігопадами. В результаті негоди, десятки транспортних засобів виявилися заблокованими під заметами снігу. Крім того, на дорогах утворилися масштабні Затори.

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Автор: Катерина Лиманська