Жертвами землетрусу стали 32 особи.

У районі Токіо в четвер увечері, 7 жовтня, стався найсильніший за останнє десятиліття землетрус. За останніми даними, його жертвами стали 32 людини.

Про це повідомляється агентство Kyodo.

Як повідомляється, сьогодні вранці знову сталися підземні поштовхи, в результаті чого була порушена робота метро.

За даними агентства, багато пасажирів нічних поїздів опинилися в скрутному становищі, тому що рейси швидкісних експресів та 16 місцевих залізничних ліній були скасовані.

Як повідомляється, магнітуда землетрусу склала 5,9. Це був перший раз, коли люди в центрі Токіо відчували настільки сильні поштовхи після сильного землетрусу 11 березня 2011 року, яке спустошило північний схід Японії, викликало цунамі і ядерну катастрофу на АЕС "Фукусіма".

Землетрус також викликав відключення електрики в сотнях будівель, також зафіксовано 28 випадків, коли люди опинялися в пастках у ліфтах.

Нагадаємо, днем раніше понад 20 людей загинули та 200 отримали поранення в результаті землетруси в Пакистані. В результаті землетрусу впали сотні глиняних будинків. Відомо, що серед загиблих шестеро дітей.

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Автор: Катерина Лиманська