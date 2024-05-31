У деяких регіонах очікуються грози, І рівень небезпечності.

Прогноз погоди на перший день літа для жителів низки регіонів не дуже веселий – Укргідрометцентр попереджає про погодну небезпеку.

"1 червня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях та місцями на Київщині грози. І рівень небезпечності, жовтий", - попереджають синоптики.

На решті території буде без опадів, мінлива хмарність.

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У західних, Житомирській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень прогріється 24-29°. На сході та південному сході очікується справжня спека - до 32°. У Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Яким буде червень в Україні

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що у 2024 році температура у червні буде трохи вища за норму, і це продовження тенденції зростання середніх температур упродовж останніх років.

Варто зазначити, що метеорологічне літо в Києві, згідно з відомостями Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, розпочалося вже 20 травня.

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