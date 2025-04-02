Восени сильно постраждали острови Парос і Міконос.

Популярні серед туристів острови в Греції постраждали через сильні повені. Влада розпорядилася закрити школи на Паросі, а жителям наказали залишатися вдома. Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, на кількох островах, включно зі знаменитими Паросом і Міконосом, пройшли рясні проливні дощі з градом. Після опадів на островах почалися повені.

Парос, відомий своїм літнім туризмом, постраждав особливо сильно. Проливний дощ перетворив вулиці на брудні річки. 13 людей опинилися в пастці, але їх, на щастя, вдалося врятувати.

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Екстремальна погода в Греції

Останніми роками Греція часто страждає від повеней. Учені пов'язують екстремальні погодні умови з потеплінням води біля берегів держави на тлі підвищення глобальної температури.

2023 року руйнівна злива, найсильніша з тих, що обрушилися на Грецію за майже століття, убила 17 осіб.

Минулого року Греція заявила, що планує ввести збір у розмірі 20 євро для відвідувачів круїзних лайнерів на острові Міконос у піковий літній сезон, щоб запобігти надмірному туризму.

Цього року Греція також зіткнулася з іншою напастю - на острові Санторіні відбувається безліч землетрусів через активізацію підводного вулкана.

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