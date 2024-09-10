Також влада обмежить кількість круїзних лайнерів, яким можна буде підпливати до островів.

Влада Греції, яка раніше заявляла про плани обмежити кількість круїзних лайнерів до своїх найпопулярніших островів Санторіні та Міконос, також вирішила запровадити збір у розмірі 20 євро для їхніх пасажирів у пік літнього сезону, щоб запобігти надмірному туризму.

Як пише Reuters, економіка Греції значною мірою залежить від туризму, але деякі з її найпопулярніших напрямків, включно з ідилічним островом Санторіні з його чудернацькими селищами і незайманими пляжами, ризикують бути зруйнованими масовим туризмом.

Така ситуація призвела до масових протестів на Санторіні, й в підсумку влада країни вирішила взятися за врегулювання питання.

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Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що надмірний туризм є проблемою тільки в кількох напрямках.

"У Греції немає структурної проблеми надмірного туризму... У деяких з її напрямків є суттєва проблема в певні тижні або місяці року, з якою нам потрібно впоратися. Круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос, і саме тому ми маємо втрутитися", – пояснив він.

При цьому Міцотакіс зазначив, що частина доходів від податку на круїзне судноплавство буде повернута місцевим громадам для інвестування в інфраструктуру.

Також уряд планує регулювати кількість круїзних суден, які одночасно прибувають до певних пунктів призначення, а також запровадити нові правила щодо захисту довкілля та боротьби з нестачею води на островах.

Греція також хоче збільшити податок на короткострокову оренду і заборонити нові ліцензії на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних жителів, зазначив прем'єр країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше про плани підняти податок для круїзних туристів заявила влада іспанської Барселони.

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