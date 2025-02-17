Учені попереджають, що сейсмічна загроза на популярному туристичному острові в Греції залишається.

Греція незабаром створить евакуаційний порт на острові Санторіні, щоб забезпечити безпечну евакуацію людей у разі, якщо сильніший землетрус вдарить по популярному туристичному місцю.

Як пише Reuters, міністр цивільного захисту Васіліс Кікіліас уточнив, що евакуаційний порт використовуватимуть для безпечної стоянки пасажирських поромів, поки не буде створено нову портову інфраструктуру острова.

"Разом із новим портом на Санторіні, який наразі готують, було ухвалено рішення про створення порту евакуації на тій частині острова, де пасажирські пороми могли б причалити в разі надзвичайної ситуації", – сказав він в інтерв'ю грецькому телеканалу ANT1.

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Зазначається, що наразі про серйозні руйнування через активізацію вулкана на Санторіні не повідомлялося. Однак учені заявили, що сейсмічна активність була безпрецедентною навіть для такої схильної до землетрусів країни, як Греція, і не виключили сильніших поштовхів.

Хоча поштовхи за вихідні стихли, місцева влада в неділю продовжила надзвичайні заходи на третій тиждень і повторила заклики до людей триматися подалі від прибережних районів і крутих схилів, схильних до зсувів.

"Ця історія не закінчена. І влада, і жителі мають звикнути до доволі неприємної ситуації на деякий час, це може зайняти ще два-три місяці", – сказав професор сейсмології Костас Папазахос громадській телерадіокомпанії ERT.

Санторіні набув свого нинішнього вигляду після одного з найбільших вивержень вулкана в історії близько 1600 р. до н.е. Сейсмологи заявили, що остання сейсмічна активність, спричинена переміщенням тектонічних плит і магми, підштовхнула підземні шари острова вгору.

Як повідомляв УНІАН, про зростання вулканічної активності на популярному серед туристів грецькому острові Санторіні стало відомо наприкінці січня 2025 року.

За перші два тижні лютого там сталося понад 12 тисяч землетрусів, а загроза цунамі також поширилася на Ізраїль і Туреччину.

Тим часом, туристи та місцеві жителі масово покидали острів, хоча були й мандрівники-екстремали, які вирішили насолодитися спорожнілим Санторіні без натовпів.

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