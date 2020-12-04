В Україні вдарять нічні морози до -14°: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Синоптик зазначила, що схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце.
Найближчими днями об'єднуючим синоптичним фактором для України буде відсутність опадів.
Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Мороз та сонце: вихідними на українців чекає безхмарна погода, температура вночі впаде до -10° (карта)
"У суботу відчутно потеплішає у західних областях України, вдень до +5°...+12°! Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати, окрім Закарпаття", - написала вона.
На півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4°...-7° градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6°...-12°.
У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3°...-8°, лише на Вінниччині буде -1°...-3°.
Синоптик зазначила, що схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце. Тут протягом дня очікується -2°...-7°, а вночі в неділю аж -7°...-14°.
Південна частина у суботу покаже денні +4°...+8°, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів. Сильний південно-східний вітер.
На дорогах очікується ожеледиця.
У Києві впродовж 5-6 грудня опадів не очікується. У суботу буде хмарно, а в неділю, світитиме сонечко.
Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0°...-2°, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до -3°...-6°.
Попередження про ожеледицю в Україні
Сьогодні та завтра, 4-5 грудня, в Україні без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.
У ДСНС зазначили, що на Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах також подекуди ожеледиця.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк-2°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+3°... -4°
- Івано-Франківськ+5°... 0°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-3°... -7°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+3°... +2°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+12°... +2°
- Суми-1°... -4°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницький+6°... +3°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+1°... -3°
- Чернівці+8°... +5°