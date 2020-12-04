В Україні вдарять нічні морози до -14°: синоптик розповіла про погоду на вихідні

Синоптик зазначила, що схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце.

Вночі у неділю вдарить справжній зимовий мороз / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими днями об'єднуючим синоптичним фактором для України буде відсутність опадів.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"У суботу відчутно потеплішає у західних областях України, вдень до +5°...+12°! Але вже 6-го грудня, у неділю, знову почне холоднішати, окрім Закарпаття", - написала вона.

На півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4°...-7° градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6°...-12°.

У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3°...-8°, лише на Вінниччині буде -1°...-3°.

Синоптик зазначила, що схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце. Тут протягом дня очікується -2°...-7°, а вночі в неділю аж -7°...-14°.

Південна частина у суботу покаже денні +4°...+8°, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів. Сильний південно-східний вітер.

На дорогах очікується ожеледиця.

У Києві впродовж 5-6 грудня опадів не очікується. У суботу буде хмарно, а в неділю, світитиме сонечко.

Температура повітря у Києві 5-го грудня вночі 0°...-2°, вдень близько нуля, у ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до -3°...-6°.

Попередження про ожеледицю в Україні

Сьогодні та завтра, 4-5 грудня, в Україні без опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

У ДСНС зазначили, що на Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах також подекуди ожеледиця.