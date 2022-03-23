У столиці України відчувається запах гару

Київ знову накрила пелена смог. На вулицях української столиці погана видимість та сильний запах гару.

Про це свідчать дані saveecobot.

На правому березі в районі столичної Борщагівки рівень забруднення повітря досягає позначки в 181-небезпечний рівень для здоров'я. На Лівому березі Києва ситуація з якістю повітря краща - небезпечний рівень забруднення зафіксований в районі Осокорків.

Водночас на карті видно, що в районах, де якість повітря низька, зафіксовані пожежі як в населених пунктах, так і в екосистемах. Можливо, саме через численні загоряння Київ накрив смог, адже вітер з районів, де зафіксовані пожежі, дме у бік столиці.

У такій ситуації рекомендується не відкривати вікна та уникати виходу на вулицю, особливо людям, у яких є проблеми з дихальною системою.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 19 березня за рівнем забрудненого повітря Київ опинився на третьому місці у світі.

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, для смогу в Києві було кілька причин, серед яких пожежа на звалищі в Нових Петрівцях через безвітряну погоду.

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