Загазованість повітря пояснюють погодними умовами.

За рівнем забрудненого повітря Київ зараз знаходиться на третьому місці у світі.

Сервіс IQAir опублікував мапу, згідно з якою найбільш тяжка ситуація у південно-західних районах української столиці.

Крім того, на захід від Києва зафіксовано понад 15 пожеж. Зосереджені вони у місцях, де ведуться інтенсивні бої з окупантами.

Як зазначив радник глави МВС Вадим Денисенко, смогу в Києві існує кілька пояснень. Серед можливих причин він назвав пожежу на звалищі у Нових Петрівцях через безвітряну погоду.

Водночас, як поінформували у ДСНС, станом на 7:00 у Київській області не зафіксовані пожежі в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС, а загазованість повітря пов’язана з погодними умовами.

Це ж зазначили й у КМДА: "У столиці спостерігається незначне задимлення. Це пов’язано зі зміною погодних умов, зокрема, напрямком вітру. За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам".

Погода у Києві

Згідно з даними УНІАН, температура повітря у Києві станом на ранок 19 березня тримається позначки -4. Імовірність опадів – 10%. Вдень повітря прогріється до +5. Синоптики обіцяють сонячну безхмарну суботу.

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