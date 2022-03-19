Міські чиновники запевняють, що небезпека пов’язана зі смогом минула.

Стан повітря у Києві нормалізувався.

Про це написав начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний на своїй сторінці у Facebook.

"Датчики моніторингу показують, що стан повітря у Києві нормалізувався. Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, зранку столиця була огорнута сильним димом, відчувався неприємний запах.

У КМДА запевняли, що "незначне задимлення" у столиці пов'язано зі зміною погодних умов. За даними фахівців, якість повітря відповідала нормам.

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що ранковий смог у Києві є наслідком пожежі на сміттєзвалищі поблизу Нових Петрівців.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у двох селах поблизу столиці виникли пожежі на сміттєзвалищах.

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