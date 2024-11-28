В одному з районів через негоду сталася ДТП за участю 53 автомобілів.

Південна Корея продовжує боротися з найсильнішими снігопадами. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих, повідомляє Reuters.

За даними агентства, одна людина загинула і двоє дістали поранення на полі для гольфу - на них звалилася сітка, перевантажена снігом Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного тенту на автостоянці.

На трасі на схід від Сеуала через негоду сталася масова ДТП за участю 53 автомобілів. Унаслідок цієї катастрофи також загинули двоє людей і 11 дістали поранення.

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За останніми даними, цей снігопад у Сеулі став третім за силою з моменту початку ведення записів у 1907 році.

Через негоду довелося скасувати майже півтори сотні рейсів. Найбільше, за даними агентства, постраждав головний аеропорт Сеула - Інчхон. Також зупинено поромне сполучення, а поїзди масово затримуються в дорозі.

Незвично сильний листопадовий сніг спричинений вищою, ніж зазвичай, температурою морських вод і потоком холодного повітря.

Як повідомляється, сусідня Північна Корея також постраждала від снігопадів.

Рекордні снігопади в Південній Кореї - що відомо

У середу, 27 листопада, на Сеул обрушився найсильніший снігопад. Інтенсивні опади паралізували транспортне сполучення, спричинили відключення електроенергії та призвели до скасування сотень авіарейсів.

Унаслідок негоди загинули кілька людей, а сильний вітер, що зривав сміття з дахів будівель і будівельних об'єктів, травмував кількох перехожих.

Метеорологи зазначають, що холодні повітряні маси, які надійшли з північного заходу, перетворили дощ на сніг. За ніч у Сеулі випало 18 см опадів.

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