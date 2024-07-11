Жертвами негоди стали 5 осіб.

Надзвичайно сильні дощі обрушилися на Південну Корею. Жертвами стихії стали 5 людей, ще тисячі жителів змушені були евакуюватися.

Як пише The Watchers, дощі призвели до затримки кількох рейсів і поїздів, а також завдали серйозної шкоди інфраструктурі по всій Південній Кореї.

За даними метеорологів, на півдні країни пройшли найсильніші за останні 200 років зливи. Наприклад, у Кунсані випало 131,7 мм дощу всього за одну годину, що стало рекордом для всієї країни.

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У деяких районах за два дні випало понад 10% від середньорічної кількості опадів, що є найвищим показником з моменту початку обліку в 1907 році.

За даними місцевих ЗМІ, зливові дощі забрали життя п'яти осіб і завдали значних збитків.

Так, у Нонсані затопило багатоквартирний будинок, унаслідок чого в затопленому ліфті загинув чоловік. В іншому регіоні 70-річний чоловік загинув унаслідок зсуву ґрунту. Одну машину з людиною всередині віднесло потоком води, а в Тегу 60-річного чоловіка засмоктало в дренажну трубу, коли він перевіряв своє овочеве поле.

Через повінь сотні жителів покинули свої будинки. У багатьох районах Південної Кореї затоплено дороги, мости, житлові будинки та автомобілі, також почалися зсуви ґрунту. Дощі також стали причиною затримок і скасування авіарейсів і поїздів.

На північному сході Індії після проливних дощів почалася сильна повінь. Жертвами стихії стали щонайменше 60 осіб. Синоптики оголосили червоний рівень небезпеки. Паводкові води пошкодили сотні доріг, десятки мостів і тисячі будинків. Під водою опинилися понад 2800 сіл.

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