Лютий вітер навіть повалив кілька великих вітряних турбін.

Потужний торнадо перетворив одне з містечок у США на руїни. Жертвами негоди стали кілька людей. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, стихія вирувала в штаті Айова, у невеликому містечку під назвою Грінфілд. Кілька людей загинули і ще понад 10 дістали поранення.

Будинки в місті зруйновані, всюди розкидані уламки. Вітер був настільки лютим, що навіть повалив кілька великих вітряних турбін.

"Цей торнадо зруйнував значну частину міста. Ми можемо підтвердити, що внаслідок цього торнадо загинуло кілька людей", - заявив місцевий поліцейський.

Місцева лікарня також постраждала від торнадо, через що поранених довелося доставляти в сусідні міста.

Губернатор Айови оголосив "надзвичайну ситуацію стихійного лиха".

Торнадо в США

На початку травня цілий рій торнадо обрушився на американські штати Оклахома і Міссурі. Тоді за одну ніч зафіксували щонайменше 17 торнадо. Унаслідок негоди близько 40 будинків було пошкоджено або зруйновано, а в одному з міст стався витік природного газу. Повідомлялося про одного загиблого та кількох поранених.

А наприкінці квітня Оклахома також опинилася під ударом стихії. Тоді в штаті зареєстрували 38 смерчів, жертвами яких стали чотири людини, зокрема й 4-місячне маля.

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