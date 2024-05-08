Повідомляється про щонайменше 17 торнадо, що приземлилися за одну ніч.

США постраждали від торнадо. Уже відомо про одного загиблого та кількох поранених унаслідок страшної стихії, повідомляє Reuters.

В Оклахомі вітер був настільки сильний, що зрівняв із землею будинки і повалив безліч дерев.

За даними Департаменту з надзвичайних ситуацій Оклахоми, близько 40 будинків було пошкоджено або зруйновано, а в одному з міст стався витік природного газу. Повідомляють про одного загиблого і п'ятьох постраждалих.

На відео, опублікованому в місцевих ЗМІ та соціальних мережах, видно зруйновані будинки, обвалені лінії електропередач, а також дерева й уламки, розкидані по дорогах по всьому району.

Як повідомляється, близько 16 000 будинків і підприємств в Оклахомі залишилися без електрики.

Повідомляється про щонайменше 17 торнадо, що приземлилися за одну ніч, не тільки в Оклахомі, а й у Міссурі.

Руйнівні торнадо в США - останні новини

Наприкінці квітня Оклахома також опинилася під ударом стихії. Тоді у штаті зареєстрували 38 смерчів. Жертвами стали четверо людей, серед яких 4-місячна дитина, ще десятки отримали травми.

Торнадо зруйнували або пошкодили десятки будівель. Понад 20 тисяч людей по всій Оклахомі залишилися без світла.

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