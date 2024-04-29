Серед загиблих є 4-місячна дитина.

В американському штаті Оклахома пронеслися десятки торнадо. Жертвами стихії стали щонайменше чотири людини, ще десятки дістали травми. Про це повідомляє Reuters.

Губернатор Оклахоми оголосив у штаті надзвичайну ситуацію. "Безумовно, це найбільший збиток відтоді, як я став губернатором", - заявив він пресі.

Як повідомляється, у штаті сталося 38 смерчів. Місцеві лікарні повідомляють про сотню постраждалих і 4 жертв, серед яких є і 4-місячний малюк. Торнадо зруйнували або пошкодили десятки будівель. Понад 20 тисяч людей по всій Оклахомі залишилися без світла.

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Тим часом президент США Джо Байден оголосив про велику катастрофу через сильні зимові шторми в штатах Вашингтон і Канзас.

Як повідомляється, понад 47 мільйонів людей у США отримали штормове попередження про сильний вітер, зливи та град.

Сезон торнадо в США

Кілька днів тому від найпотужніших торнадо постраждали Небраска та Айова. Ці торнадо були настільки потужні, що руйнували будинки. У Небрасці вітер був настільки потужним, що кілька вагонів поїзда зійшли з рейок.

Стихія завдала значних матеріальних збитків, а багато жителів були змушені покинути свої будинки.

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