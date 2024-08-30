Швидкість вітру сягає 50 м/с

Тайфун "Шаньшань" затопив більшу частину Японії проливними дощами. У країні оголошено попередження про повені та зсуви ґрунту. Транспортне сполучення зупинено, також на великих заводах зупинилося виробництво.

Як пише Reuters, люди ховаються від стихії, вулиці міст спорожніли, а магазини закрилися.

За даними агентства з боротьби зі стихійними лихами, за останні дні внаслідок негоди загинуло щонайменше троє людей і 78 дістали поранення.

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Повідомляється, що швидкість вітру сягає 50 м/с. Пориви його настільки сильні, що перевертають вантажівки, які рухаються.

Уже близько 125 000 домогосподарств залишилися без електрики.

Понад 4 мільйони людей по всій Японії отримали попередження про можливу евакуацію. Наразі свої домівки вже покинули кілька десятків тисяч людей.

Очікується, що вже на вихідних тайфун вдарить по столиці Японії - Токіо.

Тайфуни по всьому світу стануть ще сильнішими

Науковці кажуть, що зміна клімату призводить до зміни кількості опадів і сильніших тайфунів.

Вони встановили, що приблизно на 75% території земної кулі спостерігається зростання "мінливості опадів" або сильніші коливання між вологою та сухою погодою. Через потепління наша атмосфера здатна утримувати більше вологи, що спричиняє сильніші коливання кількості опадів.

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