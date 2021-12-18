Сотні тисяч людей на заході Філіппін були евакуйовані, багато з них досі не можуть повернутися додому.

На Філіппінах загинули більше 30 осіб в результаті тихоокеанського тайфуну "Раї", що обрушився на острівну державу два дні тому, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Німецька хвиля". Сотні тисяч людей на заході Філіппін були евакуйовані, багато з них досі не можуть повернутися в свої будинки.

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За даними Філіппінського відомства з надзвичайних ситуацій, в найбільш постраждалих регіонах працюють понад 18 тис. рятувальників. У багатьох районах зруйновані комунікаційні мережі та лінії електропередачі, велика кількість населених пунктів затоплені.

"Раї" обрушився на Філіппіни 16 грудня - в самому кінці сезону тайфунів. У більшості випадків найбільш сильні з них мають місце з липня по жовтень. Сила вітру досягала 195 км/год, що відповідає в США урагану категорії 5. У всьому світі в середньому трапляється близько п'яти аналогічних штормів на рік.

18 грудня циклон продовжив шлях у напрямку В'єтнаму. За даними в'єтнамського Національного координаційного комітету по боротьбі з наслідками стихійних лих, в регіоні оголошено штормове попередження, всі служби надзвичайних ситуацій переведені в стан підвищеної готовності.

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Автор: Катерина Гірник