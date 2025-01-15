Вогняні торнадо посилюють пожежі, засмоктуючи повітря, і призводять до масштабних руйнувань.

На тлі масштабних пожеж, з якими зіткнулися жителі Каліфорнії (США), люди можуть зіткнутися з вогняними торнадо — рідкісним, але вкрай небезпечним явищем.

Як пише The Associated Press, Національна метеорологічна служба США попередила, що поєднання сильного вітру та екстремальної посухи створює "особливо небезпечну ситуацію", за якої будь-яке нове загоряння може стрімко розростись. При цьому метеоролог Тодд Холл стверджує, що за таких екстремальних умов значно зростає шанс виникнення вогняного торнадо.

Зазначається, що люди називають вогняні торнадо також "вогненними вихорами" та "вогненними дияволами". При цьому деякі фахівці вважають, що вихори виникає виключно через надмірне тепло, тоді як торнадо пов'язані з хмарами, що створюються самою пожежею.

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Словник Національної координаційної групи з лісових пожеж визначає вогняний вихор як "висхідну колону гарячого повітря і газів, що обертається, підіймає дим, сміття і полум'я". Як пояснила професор метеорології Лейла Карваль, великі вихори можуть досягати інтенсивності невеликого торнадо. При цьому лісові пожежі з турбулентними димовими шлейфами провокують хмари, які породжують блискавки або вихори з попелу, диму та полум'я.

"Виникнення вихору зумовлене сильним вітровим зрушенням та локалізованою зоною низького тиску, спричиненою жаром", — зазначила Карвалью.

За її словами, вогняні торнадо посилюють пожежі, засмоктуючи повітря, і призводять до масштабних руйнувань.

Наприклад, у 2018 році вогняний торнадо розміром із три футбольні поля став причиною загибелі рятувальника під час великої пожежі поблизу міста Реддінг - за 400 км від Сан-Франциско. Тоді вчені описали явище як хмару з крижаною вершиною, що піднялася на висоту 11 км. При цьому швидкість вітру досягла 230 км/год.

За словами Джеймса Урбана, професора інженерного захисту від пожеж у Політехнічному інституті Вустера, вогняний торнадо здатен переносити вугілля, що горить, на величезні відстані. І, що особливо небезпечно, він може раптово змінити напрямок пожежі.

Як зазначають фахівці, формування торнадо залежить від взаємодії вітру, димового стовпа та рельєфу місцевості. Наприклад, певні форми ландшафту можуть обмежити потік повітря, створюючи спіральний рух.

Що відомо щодо цієї масштабної пожежі у Каліфорнії

Раніше УНІАН писав, що американським штатом Каліфорнія швидко поширилася лісова пожежа, спричинена сильним вітром. Стихія знищила десятки будинків і змусила тисячі людей евакуюватися.

Зазначається, що площа пожежі в окрузі Вентура лише за п'ять годин зросла з близько кілометра квадратного до понад 42 квадратних кілометрів. Через масштабні пожежі загинули люди, тварини, згоріло дуже багато будинків, що належали, в тому числі відомим американцям.

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