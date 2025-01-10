Місцевий шериф каже, що постраждалі райони мають вигляд, як після атомної бомбардування.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, забрали життя вже десяти людей і знищили 10 тисяч будівель. Про це повідомляє Reuters.

Сухі вітри роздмухують полум'я з величезною швидкістю. Одну з пожеж вдалося локалізувати лише на 6%, інші загоряння досі не вдається взяти під контроль.

Пожежа між Санта-Монікою та Малібу на західному фланзі міста та пожежа Ітон на сході вже вважаються найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Тільки ці дві пожежі знищили понад 13, 7 гектарів землі, перетворивши цілі квартали на попіл.

Місцевий шериф каже, що кількість жертв може збільшитися.

"Схоже, що на ці райони скинули атомну бомбу. Я не очікую хороших новин", - сказав він.

За даними агентства, загалом в окрузі Лос-Анджелес спалахнуло п'ять лісових пожеж. Сильний вітер, за прогнозом, протримається в регіоні до полудня п'ятниці, 10 січня.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі - що відомо

У Лос-Анджелесі спалахнуло кілька лісових пожеж. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер і суху погоду, яка тримається в регіоні вже тривалий час.

Місцева влада оголосила евакуацію. Вогонь уже дістався Голлівуду і спалює особняки знаменитостей. У списку таких зірок опинилися світська левиця Періс Гілтон, актори Ентоні Гопкінс, Адам Броді та інші. На щастя, ніхто із зірок не постраждав, але їхнє майно знищено вогнем.

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