Метеорологи попереджають про пориви вітру до 160 км/год.

Американським штатом Каліфорнія швидко поширилася лісова пожежа, спричинена сильним вітром. Стихія знищила десятки будинків і змусила тисячі людей евакуюватися. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що площа пожежі в окрузі Вентура за п'ять годин зросла з близько кілометра квадратного до більше ніж 42 квадратних кілометрів.

"Ця пожежа розвивається небезпечно швидко. Горять кущі, горить трава, горять живоплоти, горять сільськогосподарські поля, горять споруди", - розповів керівник пожежної служби округу Вентура Дастін Гарднер.

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Водночас синоптики попереджають про ймовірність "надзвичайних та небезпечних для життя" пожеж.

Поширення вогню спонукало до евакуації понад 10 000 людей, оскільки він загрожував 3500 спорудам у приміських громадах, ранчо та сільськогосподарських територіях навколо Камарільо, повідомив губернатор Гевін Ньюсом:

"Ми продовжуємо надавати державним і місцевим пожежникам підтримку, необхідну для порятунку життів і майна від цієї агресивної пожежі".

За даними метеорологів, у Каліфорнії очікуються пориви вітру до 160 км/год, тож у деяких частинах регіону можуть виникнути умови, сприятливі для "екстремальної та небезпечної для життя" пожежі.

Лісові пожежі у світі

У липні грецький острів Родос охопили лісові пожежі. Поки рятувальники боролися зі стихією, зелені насадження спалахнули на іншому популярному серед туристів острові – Корфу (Керкіра).

Раніше через надзвичайну ситуацію влада Греції оголосила масштабну евакуацію місцевого населення та тисяч туристів. Загальна кількість людей, евакуйованих через пожежу, досягла 19 тисяч.Частина авіакомпаній ухвалила рішення припинити польоти на острів.

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