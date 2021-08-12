Місцеві жителі боялися, що вогонь дійде до їхніх будинків, в околицях досі багато диму.

На Луганщині почалася нова хвиля пожеж. Цього разу горять поля під Лисичанськом. Полум'я поширилося на ліси та дивом не дійшло до будинків людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила мешканка з Малорязанцеве, розташованого поруч з Лисичанськом та Сєвєродонецьком.

Так, пожежа почалася ще вдень, 11 серпня. Спочатку горів сухостій, проте полум'я швидко охопило велику площу. У підсумку пожежа вирувала відразу на трьох полях.

"Увечері я вийшла у двір свого будинку і побачила, що поля горять. Вогонь швидко йшов в нашу сторону, я відразу зателефонувала пожежникам. Дихати нічим, всі поля у вогні, було страшно. Поля на околиці села, було сильно чутно жахливий тріск, а поруч будинки - це жахливо", - розповіла місцева мешканка, яка зняла масштабну пожежу на відео.

Жителі Луганської області обговорювали пожежу в соціальних мережах і відзначили, що після трагедії минулого року, коли під Сєвєродонецьком вигоріли ліси та житлові будинки людей, запах диму викликає у них паніку. За словами очевидців, на місце пожежі виїжджала всього одна автівка ДСНС.

На щастя, полум'я вдалося загасити. Однак є ймовірність того, що поля досі тліють. 12 серпня протягом усього дня і вечора в Лисичанську і Сєвєродонецьку чітко чути сильний запах диму.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині дорожню яму заклали зліпками щелеп.

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Автор: Поліна Кузенко