На Луганщині почалася нова хвиля пожеж. Цього разу горять поля під Лисичанськом. Полум'я поширилося на ліси та дивом не дійшло до будинків людей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила мешканка з Малорязанцеве, розташованого поруч з Лисичанськом та Сєвєродонецьком.
Так, пожежа почалася ще вдень, 11 серпня. Спочатку горів сухостій, проте полум'я швидко охопило велику площу. У підсумку пожежа вирувала відразу на трьох полях.
"Увечері я вийшла у двір свого будинку і побачила, що поля горять. Вогонь швидко йшов в нашу сторону, я відразу зателефонувала пожежникам. Дихати нічим, всі поля у вогні, було страшно. Поля на околиці села, було сильно чутно жахливий тріск, а поруч будинки - це жахливо", - розповіла місцева мешканка, яка зняла масштабну пожежу на відео.
Жителі Луганської області обговорювали пожежу в соціальних мережах і відзначили, що після трагедії минулого року, коли під Сєвєродонецьком вигоріли ліси та житлові будинки людей, запах диму викликає у них паніку. За словами очевидців, на місце пожежі виїжджала всього одна автівка ДСНС.
На щастя, полум'я вдалося загасити. Однак є ймовірність того, що поля досі тліють. 12 серпня протягом усього дня і вечора в Лисичанську і Сєвєродонецьку чітко чути сильний запах диму.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині дорожню яму заклали зліпками щелеп.
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