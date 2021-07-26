"Зубну" дорогу виявили жителі Сєвєродонецька.

На Луганщині знайшли незвичайний спосіб для розв'язання проблем з ямами на дорогах. У Сєвєродонецьку вибоїну заклали зліпками щелеп.

Про це у групі "Регіон 13. Новини Луганської області" на Facebook повідомив місцевий житель.

"Стоматологи чи комунальники? Хто класно відремонтував квартальну дорогу зліпками зубів", - написав сєвєродончанин, який помітив гіпсові щелепи в одній з дорожніх ям міста.

У коментарях користувачі жартують про те, що дорогу не полагодили, а "запломбували". За словами місцевих жителів, на даній ділянці стоматологи постійно намагаються розв'язувати проблему з ямами своїми силами.

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Раніше УНІАН вже повідомляв про ситуацію на Донбасі за минулу добу. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, семеро військових отримали осколкові поранення і травми.

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Автор: Поліна Кузенко