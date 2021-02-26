Морози у США не вщухають: Байден оголосив ще один штат зоною стихійного лиха
Всім муніципалітетам і округам Оклахоми виділять державну допомогу на ремонт інфраструктури.
Президент США Джо Байден оголосив штат Оклахома зоною стихійного лиха. В регіоні фіксують сувору зимову погоду - рекордні морози і сильні снігопади.
Про це повідомляє Meteoprog.ua.
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Глава Сполучених Штатів також схвалив запит на виділення для жителів додаткового фінансування. Ці кошти спрямують жителям і малим підприємствам 16 округів штату.
Індивідуальну допомогу тим, кого торкнулася сніжна буря, схвалили за запитом губернатора Оклахоми Кевіна Стітта. Фінансування допоможе:
- домовласникам;
- орендарям;
- власникам підприємств.
За даними американських ЗМІ, допомога також може включати:
- безкоштовні субсидії на тимчасове житло і ремонт житла;
- пільгові позики для покриття витрат на незастрахована майно;
- інші програми.
Крім цього, згідно з декларацією про лихо, всім муніципалітетам і округам Оклахоми виділять державну допомогу на ремонт інфраструктури і на інші витрати, пов'язані з реагуванням на зимову негоду.
Сніговий шторм у США: що відомо
Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.
Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.
На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.
Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.
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