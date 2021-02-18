Катастрофа у Техасі: через сніговий шторм мільйони американців залишися без світла, тепла і води (фоторепортаж, відео)

Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб якось обігріти помешкання.

Майже 3000000 людей у Техасі залишилися без світла й тепла через сніговий шторм, який накрив штат два дні тому. У кількох містах через відсутність електрики вийшли з ладу водоочисні станції, тож люди залишилися ще й без води.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також "Ураган неймовірної сили, який змітав все на своєму шляху": на США налетів торнадо, є жертви (фото, відео)

Відновити постачання обіцяють до кінця тижня. Для місцевих це справжня катастрофа - у зазвичай спекотному штаті температура опустилась до мінусових позначок. Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб бодай якось обігріти помешкання.

Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.

Аномальні морози у Техасі: що відомо

Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.

Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.

На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.