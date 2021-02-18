Катастрофа у Техасі: через сніговий шторм мільйони американців залишися без світла, тепла і води (фоторепортаж, відео)
Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб якось обігріти помешкання.
Майже 3000000 людей у Техасі залишилися без світла й тепла через сніговий шторм, який накрив штат два дні тому. У кількох містах через відсутність електрики вийшли з ладу водоочисні станції, тож люди залишилися ще й без води.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Відновити постачання обіцяють до кінця тижня. Для місцевих це справжня катастрофа - у зазвичай спекотному штаті температура опустилась до мінусових позначок. Люди стоять у чергах до газозаправних станцій зі своїми балонами, щоб бодай якось обігріти помешкання.
Оптові ціни на електроенергію у Техасі злетіли від 50 доларів за мВт/год до 9000 доларів. З тамтешніх супермаркетів розмели усі товари, жителі мегаполісів Х'юстону та Остіна викладають у мережу знімки порожніх полиць.
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Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.
Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.
На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.
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