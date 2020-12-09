Раптове потепління принесе в Україну мокрий сніг з дощем: синоптик розповіла про погоду на завтра

Вітер завтра - сильний, із штормовими поривами.

Потепління принесе мокрий сніг / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 10 грудня, в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на заході очікується +2°...+6°, на півдні +4°...+8°, в Криму до +12°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Щоправда, найближчої ночі помірні морози, -3°...-9°, ще затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. А на решті території України будуть або невеликі "мінуси" або близько нуля", - написала вона.

Вітер завтра - сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку.

Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому. На всій іншій території - без істотних опадів.

У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3°...-5°, завтра вдень повітря буде теплішим, близько нуля градусів.

Сильний вітер в Україні

Сьогодні, 9 грудня, у західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.