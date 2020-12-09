Раптове потепління принесе в Україну мокрий сніг з дощем: синоптик розповіла про погоду на завтра
Вітер завтра - сильний, із штормовими поривами.
Завтра, 10 грудня, в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на заході очікується +2°...+6°, на півдні +4°...+8°, в Криму до +12°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Щоправда, найближчої ночі помірні морози, -3°...-9°, ще затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. А на решті території України будуть або невеликі "мінуси" або близько нуля", - написала вона.
Вітер завтра - сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку.
Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому. На всій іншій території - без істотних опадів.
У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3°...-5°, завтра вдень повітря буде теплішим, близько нуля градусів.
Сильний вітер в Україні
Сьогодні, 9 грудня, у західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-2°... -6°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-2°... -8°
- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк-2°... -3°
- Львів-1°... -2°
- Миколаїв-1°... -4°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне-2°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -8°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -5°
- Чернігів-3°... -9°
- Чернівці-2°... -3°