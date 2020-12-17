Синоптик розповів про погоду на День святого Миколая

Погода буде "спокійною", проте можлива мряка.

Синоптик обіцяє на свято хмарний день / REUTERS

Погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без особливих опадів і вітру.

Про це розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, передає OBOZREVATEL.

Читайте також Екстремальні перепади температури та відлига: синоптик розповів про погоду до кінця зими

Він зазначив, що погода буде "спокійною", проте можлива мряка.

За словами синоптика, температура повітря в цей день буде близько 0°, вночі - мороз до -2°, а вдень - до +2°.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", - додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включаючи південь.

Прогноз погоди на День святого Миколая від народних синоптиків

Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що цього року на День святого Миколая очікується мороз і сніг.

"У День святого Миколая температура може опуститися до -13°. Погода в свято буде ще й сніжною", - розповів він.

За оцінками народного синоптика Володимира Деркача, на Миколая, можливий нічний мороз.

У період з 20 грудня він спрогнозував аномально теплу погоду, яку назвав "зимовим бабиним літом".