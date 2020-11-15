Народні синоптики розповіли, якою буде погода на Миколая та в новорічну ніч

Народні синоптики впевнені, що 19 грудня в Україні буде морозна погода. Новорічна ніч може пройти за плюсової температури.

Синоптики спрогнозували погоду на Новий рік і День Святого Миколая / фото dzerkalo.media

На Миколая в Україні очікуються морози, а Новий рік може пройти без снігу.

Про це стверджують народні синоптики, передає Обозреватель.

Так, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував морози на Миколая, відлигу на Новий рік, три "плюсових" та два "мінусових" періоди.

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За його розрахунками, "перша семиденка грудня буде з плюсовою температурою, +4 ... +5 градусів". 6 грудня пройде сніг з дощем.

З 8 по 14 грудня встановляться морози на рівні -9...-11 градусів. 8 і 11 грудня можливий сніг. З 13 грудня прийде нове потепління, і до 17 грудня повітря буде прогріватися до +4...+5 градусів. 15 грудня можливий сніг з дощем, 17 грудня – дощ.

З 18 по 28 грудня очікується тривалий морозний період, коли температура повітря буде опускатися на 10-13 градусів нижче нуля. 18-20 грудня та 27-28 грудня можливий снігопад. Таким чином, в день святого Миколая, який випадає на 19 грудня, в Україні буде мороз і сніг, прогнозує народний синоптик.

Але за кілька днів до Нового року почнеться відлига. 29-31 грудня температура повітря стане плюсовою, +1...+ 3 градуси. 29-30 грудня може пройти сніг з дощем.

"У січні буде три відлиги і три періоди морозів, але сильних морозів не очікується", – розповів Леонід Горбань. Він також уточнив, що його розрахунки актуальні для центральних регіонів України, включаючи Київ.

За оцінками народного синоптика Володимира Деркача, на Миколая, 19 грудня, можливий нічний мороз.

У період з 20 грудня народний синоптик спрогнозував аномально теплу погоду, яку він назвав "зимовим бабиним літом".

В останні дні року Володимир Деркач пообіцяв невеликі морози й опади у вигляді снігу.

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