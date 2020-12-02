Синоптик розповів, якою буде погода на День святого Миколая

16:51, 2 грудня 2020
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За прогнозом синоптика, 19 грудня в Україні буде морозно, можливий сніг.

На Миколая очікується сніг / Фото УНІАН
На Миколая очікується сніг / Фото УНІАН

Цього року на День святого Миколая, 19 грудня, очікується мороз і сніг.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передають Факт.

Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік

"У День святого Миколая температура може опуститися до -13°. Погода на свято буде ще й сніжною", - розповів синоптик.

Погода в грудні

Також за його прогнозом, в грудні буде два періоди з досить низькими температурами: з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня. У перший період температура повітря буде опускатися до позначок -9°...-11°, протягом другого можливе зниження до -10°...-13°. 

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Автор: УНІАН

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Теги: погодасиноптикДень Святого Миколая
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