Синоптик розповів, якою буде погода на День святого Миколая
За прогнозом синоптика, 19 грудня в Україні буде морозно, можливий сніг.
Цього року на День святого Миколая, 19 грудня, очікується мороз і сніг.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передають Факт.
Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рік
"У День святого Миколая температура може опуститися до -13°. Погода на свято буде ще й сніжною", - розповів синоптик.
Погода в грудні
Також за його прогнозом, в грудні буде два періоди з досить низькими температурами: з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня. У перший період температура повітря буде опускатися до позначок -9°...-11°, протягом другого можливе зниження до -10°...-13°.
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