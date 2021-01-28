Стихія не вщухає: через потужні снігопади у чотирьох областях України перекрили траси (відео)

На всіх дорогах державного значення забороняється рух великовагових транспортних засобів і пасажирських автобусів.

На деяких трасах перекрито рух через негоду / Фото REUTERS

На низці доріг Київської, Одеської, Миколаївської та Полтавської областей обмежено рух транспорту через снігопад.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Зокрема, в Одеської області перекрито рух автотранспортних засобів усіх категорій на дорогах: М - 15 Одеса - Рені (у напрямку Бухареста, км 11-км 308); М - 16 Одеса - Кучурган (на Кишинів, км 0 - км 58, км 58 - км 59).

Крім цього, на всіх дорогах державного значення забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

Зазначається, що всі сили дорожників, ДСНС в Одеській області та Національної поліції спрямовані на ліквідацію наслідків стихії на автомобільних дорогах області та на дорогах М-05 Київ - Одеса, Т-16-17/М-05 / - Іванівка.

"Понад 150 одиниць спецтехніки працює в посиленому цілодобовому режимі... Сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром і хуртовинами, створює труднощі в подоланні негоди», - сказано в повідомленні.

В Миколаївської області з 21: 30 вчорашнього дня обмежено рух для всіх видів транспорту по дорозі М-13 Кропивницький - Платонове. Також обмежено рух для великовагових вантажівок і пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв.

«У посиленому режимі над розчищенням і посипанням доріг працюють 56 спецмашин і 65 дорожніх робітників", - сказано у повідомленні.

В Київській області з 23: 00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

В Полтавської області введено обмеження руху на автомобільній дорозі М - 03 Київ - Харків для вантажних автомобілів від кордону з Харківською областю до кордону з Київською областю в напрямку Києва.

Складна ситуація також фіксується на дорогах Черкаської та Кіровоградської областей, але, згідно з повідомленням «Укравтодору», проїзд усіма дорогами держзначення в цих областях забезпечений.

Червоний рівень погодної небезпеки в Україні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що протягом доби 28 січня в деяких областях України очікується істотне погіршення погодних умов і сильні снігопади.

Так, в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний), а в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (II рівень небезпеки, Помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується також у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).