Вдарить мороз і замете снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
Практично у всіх областях сьогодні очікується сніг.
У понеділок, 8 лютого, сніг продовжить засипати Україну. Хмарна погода очікується в північних областях, опади обійдуть також Миколаїв і Кропивницький. Сьогодні очікується морозний день: температура впаде до -9°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Засипле снігом і замете хуртовинами: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у понеділок
- У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -9°, вдень -8°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -10°, вдень -9°.
- У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий сніг з дощем, вночі -7°, вдень -2°.
- У Луцьку - сніг, вночі -9°, вдень -8°.
- У Рівному в понеділок очікується сніг, вночі -9°, вдень -8°.
- У Тернополі 8 лютого вночі буде -6°, вдень -5°, хмарно з проясненнями, сніг.
- У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -6°.
- В Івано-Франківську сьогодні сніг з дощем, мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -3°.
- У Чернівцях у понеділок хмарно з проясненнями, снігопад, вночі -4°, вдень -3°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -8°...-7°, снігопад.
- У Житомирі в понеділок - сніг, температура вночі -9°, вдень -8°.
- У Черкасах - сніжно, вночі -7°, вдень -6°.
- У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -7°, вдень -6°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -9°...-8°, можливі опади.
- В Одесі 8 лютого - сніг, температура вночі +3°, вдень +4°.
- У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -2°, вдень -1°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°.
- У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -10°...-9°.
- У Харкові - сонячно, температура вночі -8°, вдень -7°.
- У Дніпрі - сніг, температура вночі -7°, вдень -6°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +8°...+12°.
- У Краматорську - сніг, температура вночі -8°, вдень -7°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, невеликий сніг, температура вночі -8°, вдень -7°.
Народні прикмети 8 лютого
Цього дня сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.
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Погода в Україні
- Вінниця-8°... -9°
- Дніпро-6°... -7°
- Донецьк-7°... -9°
- Житомир-8°... -9°
- Запоріжжя-5°... -6°
- Івано-Франківськ-3°... -5°
- Київ-9°... -10°
- Кропивницький-6°... -7°
- Луганськ-7°... -8°
- Луцьк-8°... -9°
- Львів-2°... -8°
- Миколаїв-1°... -2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава-7°... -8°
- Рівне-9°... -10°
- Сімферополь+10°... +8°
- Суми-9°... -10°
- Тернопіль-6°... -7°
- Харків-7°... -9°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницький-7°... -8°
- Черкаси-6°... -7°
- Чернігів-9°... -10°
- Чернівці-3°... -4°
-4°
Погода Стерлінг - невелика хмарність
Відчувається як:-10 °
Мін./mакс. температура:-3° / +2°
Вологість:65 %
Тиск:761 мм
Вітер: 3.6 м/с
Ймовірність опадів:3 %
Схід:07:09
Захід17:38
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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