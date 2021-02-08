Вдарить мороз і замете снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

08:02, 8 лютого 2021
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Практично у всіх областях сьогодні очікується сніг.

В Україні триває морозна зимова погода / Фото REUTERS
В Україні триває морозна зимова погода / Фото REUTERS

У понеділок, 8 лютого, сніг продовжить засипати Україну. Хмарна погода очікується в північних областях, опади обійдуть також Миколаїв і Кропивницький. Сьогодні очікується морозний день: температура впаде до -9°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Засипле снігом і замете хуртовинами: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у понеділок

  • У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -9°, вдень -8°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -10°, вдень -9°.
  • У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий сніг з дощем, вночі -7°, вдень -2°.
  • У Луцьку - сніг, вночі -9°, вдень -8°.
  • У Рівному в понеділок очікується сніг, вночі -9°, вдень -8°.
  • У Тернополі 8 лютого вночі буде -6°, вдень -5°, хмарно з проясненнями, сніг.
  • У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -6°.
  • В Івано-Франківську сьогодні сніг з дощем, мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -3°.
  • У Чернівцях у понеділок хмарно з проясненнями, снігопад, вночі -4°, вдень -3°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -8°...-7°, снігопад.
  • У Житомирі в понеділок - сніг, температура вночі -9°, вдень -8°.
  • У Черкасах - сніжно, вночі -7°, вдень -6°.
  • У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -7°, вдень -6°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -9°...-8°, можливі опади.
  • В Одесі 8 лютого - сніг, температура вночі +3°, вдень +4°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -2°, вдень -1°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°.
  • У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -10°...-9°.
  • У Харкові - сонячно, температура вночі -8°, вдень -7°.
  • У Дніпрі - сніг, температура вночі -7°, вдень -6°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +8°...+12°.
  • У Краматорську - сніг, температура вночі -8°, вдень -7°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, невеликий сніг, температура вночі -8°, вдень -7°.
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 8 лютого

Цього дня сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

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Автор: Олена Пилипчак

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