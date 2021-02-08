Вдарить мороз і замете снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)

Практично у всіх областях сьогодні очікується сніг.

В Україні триває морозна зимова погода / Фото REUTERS

У понеділок, 8 лютого, сніг продовжить засипати Україну. Хмарна погода очікується в північних областях, опади обійдуть також Миколаїв і Кропивницький. Сьогодні очікується морозний день: температура впаде до -9°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -9°, вдень -8°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -10°, вдень -9°.

У Львові в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий сніг з дощем, вночі -7°, вдень -2°.

У Луцьку - сніг, вночі -9°, вдень -8°.

У Рівному в понеділок очікується сніг, вночі -9°, вдень -8°.

У Тернополі 8 лютого вночі буде -6°, вдень -5°, хмарно з проясненнями, сніг.

У Хмельницькому сьогодні хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -6°.

В Івано-Франківську сьогодні сніг з дощем, мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -3°.

У Чернівцях у понеділок хмарно з проясненнями, снігопад, вночі -4°, вдень -3°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -8°...-7°, снігопад.

У Житомирі в понеділок - сніг, температура вночі -9°, вдень -8°.

У Черкасах - сніжно, вночі -7°, вдень -6°.

У Кропивницькому - хмарно, температура вночі -7°, вдень -6°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -9°...-8°, можливі опади.

В Одесі 8 лютого - сніг, температура вночі +3°, вдень +4°.

У Херсоні в понеділок вночі -1°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі -2°, вдень -1°.

У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -6°, вдень -5°.

У Сумах сьогодні хмарно, температура повітря -10°...-9°.

У Харкові - сонячно, температура вночі -8°, вдень -7°.

У Дніпрі - сніг, температура вночі -7°, вдень -6°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +8°...+12°.

У Краматорську - сніг, температура вночі -8°, вдень -7°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, невеликий сніг, температура вночі -8°, вдень -7°.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 8 лютого

Цього дня сонце на літо повертає. Помітно, що дні стали довшими.

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